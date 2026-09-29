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29.09.2026 12:00:00

BlackRock Just Made a Bold Prediction About AI and Stablecoins. Here's What Crypto Investors Need to Know.

Up until recently, this year has largely been a difficult one for the crypto sector.

Crypto slumped into a crypto winter for several reasons. One of them was that other impressive technologies, like artificial intelligence (AI), seemed to steal some of crypto's thunder, with investors worried that blockchain encryption may not be secure against AI.

Recently, however, crypto has bounced back somewhat, and now a team of researchers at BlackRock (NYSE: BLK) see a world where crypto doesn't necessarily compete with or get weakened by AI but actually serves as a perfect complement to AI agents.

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