BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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14.10.2026 12:41:00
BlackRock now manages assets equal to half the size of the U.S. economy after 15% growth
Fund-management giant BlackRock on Wednesday said assets under management are nearly $15.5 trillion after growth of 15%.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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