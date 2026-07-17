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17.07.2026 06:31:29
BlackRock öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BlackRock hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,01 BRL lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BlackRock mit 0,010 BRL je Aktie genauso viel verdiente.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BlackRock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,23 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 34,20 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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