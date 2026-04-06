BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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06.04.2026 13:55:02
BlackRock plans challenger to Invesco’s US$374 billion crown jewel
The iShares Nasdaq 100 ETF would follow the technology-heavy index and trade under the ticker IQQWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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