BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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12.06.2026 15:05:12
BlackRock private credit fund honours less than 40% of redemption requests
The firm’s $13bn HPS Corporate Lending Fund limits withdrawals for a second consecutive quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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