BlackRock Aktie

WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019

13.01.2026 04:28:20

BlackRock Reportedly To Eliminate 250 Jobs, About 1% Of Workforce

(RTTNews) - BlackRock Inc. (BLK) will cut hundreds of jobs across its global operations, according to Bloomberg News. The move makes the firm the latest major Wall Street player to reduce headcount amid ongoing cost pressures.

The reductions represent about 1% of BlackRock's workforce, or roughly 250 employees, and span multiple divisions including investment and sales teams.

Chief Executive Larry Fink is reshaping the world's largest asset manager while expanding its push into alternative investments. The company has been integrating new leadership following its $12 billion acquisition of private credit firm HPS Investment Partners in July and is preparing to launch new products targeting wealthy retail investors.

BlackRock previously carried out two rounds of job cuts in 2025, each trimming about 1% of staff, Bloomberg reported.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

