BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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16.06.2026 01:47:56
BlackRock sheds another 200 jobs, adopting regular cycle of cuts
The company is eliminating just under 1% of its workforceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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