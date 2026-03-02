|
02.03.2026 06:31:29
Blackrock Silver: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Blackrock Silver lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
