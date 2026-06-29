Blackrock Silver hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Blackrock Silver ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Blackrock Silver die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at