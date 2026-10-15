BlackRock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BlackRock lud am 14.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 10,57 USD gegenüber 8,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 8,11 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at