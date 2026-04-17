BlackRock: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BlackRock hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

BlackRock hat ein EPS von 0,01 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 35,58 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,47 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at