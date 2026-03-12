BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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12.03.2026 18:56:28
BlackRock Stock Slide As Private Credit Firms Tumble
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