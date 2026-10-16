BlackRock verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BlackRock ließ sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BlackRock die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41,64 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,63 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at