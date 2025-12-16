BlackRock Aktie
WKN: 928193 / ISIN: US09247X1019
|
16.12.2025 13:29:18
Blackrock verliert Pensionskassen-Mandat - UBS kann sich freuen
Blackrock war im Januar 2025 aus der «Net Zero Asset Managers Initiative» (NZAMI) ausgetreten. Die Aufgabe der Klima-Ziele passt offensichtlich nicht allen Kunden. Jetzt hat ein niederländischer Pensionsfonds sein Vermögensverwaltungsmandat neu vergeben. Ein Teil des Geschäfts soll an die UBS gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
