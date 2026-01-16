BlackRock vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BlackRock äußerte sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte BlackRock 10,63 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat BlackRock im vergangenen Quartal 6,97 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BlackRock 5,54 Milliarden USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,31 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 42,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 24,85 Milliarden USD, während im Vorjahr 20,90 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at