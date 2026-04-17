BlackRock veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BlackRock präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 CAD gegenüber 0,270 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,72 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,29 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at