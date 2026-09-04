BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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04.09.2026 10:30:00
BlackRock Wants 5% to 20% of Your Target-Date Fund in Private Assets
Your employer's 401(k) plan could soon have a brand-new, never-before-offered kind of investment option -- funds that hold a healthy dose of privately owned (as opposed to publicly traded) businesses.That's the important takeaway from an announcement by investment manager BlackRock (NYSE: BLK) around the middle of this year. As the stock market's risks rise and its rewards shrink -- and as it grows more difficult to navigate -- BlackRock wants to give ordinary investors access to potentially better returns.Here's what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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