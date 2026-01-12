Vie a Aktie
WKN DE: A3EH8G / ISIN: US92671V3042
|
12.01.2026 23:47:00
BlackRock’s Rieder repeats his view that Fed needs to bring interest rates down to 3%
“The Fed has got to get the rate down to 3% — I think that is closer to equilibrium,” BlackRock’s chief investment officer of global fixed income said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
