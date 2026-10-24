Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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24.10.2026 21:15:58
Blackstone: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Blackstone (NYSE:BX) reported $1.7 billion in distributable earnings, which is net cash available for dividends. Total assets under management, representing the market value of managed investments, reached $1.4 trillion. Three key takeaways from management highlight how the business is positioning for long-term growth.
Artificial intelligence (AI) infrastructure requires massive capital to build computing capacity and power generation. The company mitigates execution risks by securing long-dated commitments from financially stable corporate clients before breaking ground.
Individual investors are expanding allocations to alternative assets beyond traditional stock and bond portfolios. BXP, the company's flagship private equity vehicle for individual investors, reached $29 billion in net asset value (NAV), or total assets minus liabilities, in less than three years.
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