Kuwait Aktie

Kuwait für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KD4T / ISIN: KW0EQ0601314

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25.07.2026 10:44:03

Blackstone, KKR and Brookfield take Kuwait pipelines stake in $16bn deal

Largest ever foreign investment in the Gulf state comes as it seeks to raise capital in face of Iranian attacksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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