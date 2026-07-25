KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
25.07.2026 10:44:03
Blackstone, KKR and Brookfield take Kuwait pipelines stake in $16bn deal
Largest ever foreign investment in the Gulf state comes as it seeks to raise capital in face of Iranian attacksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!