Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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20.07.2026 07:29:05
Blackstone agrees to invest in South Korean robotics supplier Futronic
This values the firm at around US$675 million, according to people familiar with the matterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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