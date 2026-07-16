Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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16.07.2026 04:03:18
Blackstone-backed AirTrunk eyes September, October launch for US$1.5 billion Singapore Reit IPO, sources tell Reuters
Timing, size of the deal could change, depending on market conditionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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