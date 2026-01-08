Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
08.01.2026 23:47:16
Blackstone eyes US$2.6 billion of debt to finance power merger
Electricity demand is soaring globally as the data centres needed for Big Tech’s artificial intelligence objectives put pressure on power gridsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
