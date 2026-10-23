Blackstone legte Quartalsergebnis vor

Blackstone hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,91 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at