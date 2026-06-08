Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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08.06.2026 11:00:03
Blackstone looks to sell $2bn of stakes in private investment funds
One of the biggest deals of its kind will test investor appetite for ageing private equity vehiclesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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