Blackstone Mortgage Trust,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Blackstone Mortgage Trust, hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent auf 376,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 365,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at