Blackstone Mortgage Trust, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blackstone Mortgage Trust, hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,13 Prozent zurück. Hier wurden 389,0 Millionen USD gegenüber 397,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,640 USD gegenüber -1,170 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Blackstone Mortgage Trust, im vergangenen Geschäftsjahr 1,52 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Blackstone Mortgage Trust, 1,77 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,831 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 492,21 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at