13.02.2026 06:31:29

Blackstone Mortgage Trust, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Blackstone Mortgage Trust, hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,13 Prozent zurück. Hier wurden 389,0 Millionen USD gegenüber 397,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,640 USD gegenüber -1,170 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Blackstone Mortgage Trust, im vergangenen Geschäftsjahr 1,52 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Blackstone Mortgage Trust, 1,77 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,831 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 492,21 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen