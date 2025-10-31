Blackstone Mortgage Trust, verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Blackstone Mortgage Trust, hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blackstone Mortgage Trust, -0,320 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Blackstone Mortgage Trust, in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 373,0 Millionen USD im Vergleich zu 426,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at