Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|
02.06.2026 06:21:02
Blackstone raises its largest Asia private equity fund with US$13.1 billion in final close of third such fund
The firm has invested more than US$7 billion in Asia over 12 transactionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!