Blackstone Aktie

Blackstone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072

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02.06.2026 06:21:02

Blackstone raises its largest Asia private equity fund with US$13.1 billion in final close of third such fund

The firm has invested more than US$7 billion in Asia over 12 transactions in last 24 monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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