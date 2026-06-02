Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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02.06.2026 04:28:33
Blackstone raises US$13.1 billion for its largest Asia private equity fund
Asian markets which offer a steady pipeline of buyout and growth opportunities, have been a major focus for global asset managersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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