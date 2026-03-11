Wharf Holdings Aktie
WKN: 861691 / ISIN: HK0004000045
|
11.03.2026 21:58:55
Blackstone readies £250mn Canary Wharf office sale
Talks mark the latest sign of growing confidence in the east London financial districtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Aktien in diesem Artikel
|Blackstone
|88,18
|-0,43%
|The Wharf (Holdings) Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|5,88
|-3,29%
|Wharf Holdings Ltd.
|2,60
|2,36%