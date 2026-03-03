Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|
03.03.2026 11:48:00
Blackstone said its flagship private-credit fund saw heavy outflows
Blackstone said it redeemed more investments than usual in its flagship private-credit fund, in another sign of the stress the industry is facing.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
