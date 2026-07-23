Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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23.07.2026 12:59:23
Blackstone says pace of withdrawals slowing at flagship private credit fund
Investor concern over potential losses led to a surge in customers seeking to pull out money this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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