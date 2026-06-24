Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
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24.06.2026 14:11:00
Blackstone says withdrawal limits are a ‘feature and not a flaw’ designed to ‘protect investors from themselves’
Dan Oneglia, liquid-credit strategist, called the capping mechanism a “feature and not a flaw” of the structure.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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