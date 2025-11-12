Blackstone Secured Lending Fund Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Blackstone Secured Lending Fund Registered lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 349,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 325,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at