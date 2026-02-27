27.02.2026 06:31:29

Blackstone Secured Lending Fund Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Blackstone Secured Lending Fund Registered hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 217,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 359,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Blackstone Secured Lending Fund Registered ein Gewinn pro Aktie von 3,45 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,80 Prozent auf 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,27 Milliarden USD gelegen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD sowie einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen