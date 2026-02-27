Blackstone Secured Lending Fund Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Blackstone Secured Lending Fund Registered hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 217,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 359,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Blackstone Secured Lending Fund Registered ein Gewinn pro Aktie von 3,45 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,80 Prozent auf 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,27 Milliarden USD gelegen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD sowie einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at