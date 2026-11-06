Blackstone Secured Lending Fund Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Blackstone Secured Lending Fund Registered ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Blackstone Secured Lending Fund Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Blackstone Secured Lending Fund Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 79,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 77,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at