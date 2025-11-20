Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|
20.11.2025 22:00:07
Blackstone targets £1bn sale of Birmingham’s NEC
Deal to sell events complex would mark latest exit by US private equity firm from UK leisure industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
