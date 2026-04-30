Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
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30.04.2026 10:44:00
Blackstone's $400 Million Bet on Teva: What Does the Smart Money Know That Most Investors Don't?
Some financial deals are more than just financial deals. Blackstone (NYSE: BX) Life Sciences' $400 million commitment to Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) in March could be an example. Blackstone is a giant in the alternative asset management world. Its Blackstone Life Sciences (BXLS) team includes 20 healthcare experts with M.D.s or Ph.Ds. BXLS has invested in over 200 medicines that were eventually commercialized. Its success rate for investing in phase 3 drugs is an impressive 86%. In a real sense, Blackstone's agreement to fund the development of experimental autoimmune disease drug duvakitug is a bet on Teva's future. What does the "smart money" know that most investors don't?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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