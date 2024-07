Blackwolf Copper and Gold: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Blackwolf Copper and Gold hat am 02.07.2024 die Bücher zum am 30.04.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at