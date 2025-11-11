Blade Air Mobility A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Blade Air Mobility A lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blade Air Mobility A -0,030 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 49,3 Millionen USD – eine Minderung von 34,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 74,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at