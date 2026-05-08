Blade Air Mobility A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Blade Air Mobility A hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 54,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at