|
05.03.2026 06:31:28
Blade Air Mobility A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Blade Air Mobility A hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Blade Air Mobility A im vergangenen Quartal 66,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Blade Air Mobility A 54,4 Millionen USD umsetzen können.
In Sachen EPS wurden 0,480 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blade Air Mobility A -0,350 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 197,14 Millionen USD – eine Minderung um 20,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 248,69 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.