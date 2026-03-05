Blade Air Mobility A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Blade Air Mobility A hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Blade Air Mobility A im vergangenen Quartal 66,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Blade Air Mobility A 54,4 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,480 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Blade Air Mobility A -0,350 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 197,14 Millionen USD – eine Minderung um 20,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 248,69 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at