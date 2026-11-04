Blade Air Mobility A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Blade Air Mobility A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Blade Air Mobility A ein Ergebnis je Aktie von 0,700 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,1 Millionen USD – ein Plus von 50,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Blade Air Mobility A 49,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at