Blaize Holdings Aktie
WKN DE: A40WDD / ISIN: US0929151076
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17.04.2026 16:18:34
Blaize Holdings Stock Rises 29% After Announcing Upto $50 Mln Contract With NeoTensr
(RTTNews) - Shares of Blaize Holdings, Inc. (BZAI) are climbing about 29 percent during Friday morning trading after it announced a new partnership with NeoTensr to jointly develop and deploy co-branded AI edge data center infrastructure targeting the rapidly growing compute market across the broader Asia Pacific region.
The company's shares are currently trading at $2.24 on the Nasdaq, up 29.49 percent. The stock opened at $2.02 and has climbed as high as $2.19 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $1.000 to $6.760.
The upto $50 million contract marks a significant escalation of the two companies' partnership.
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