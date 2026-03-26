Blaize zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Blaize hat am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,980 USD gegenüber -0,270 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at