LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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12.06.2026 18:52:28
Blake Lively Awarded Legal Fees in Ruling After Justin Baldoni Settlement
The size of the award remains to be determined as it only involves the legal fees associated with part of her court battle with Mr. Baldoni, with whom she made a film.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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