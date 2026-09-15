|
15.09.2026 06:31:28
Blanco y Negro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Blanco y Negro veröffentlichte am 12.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 8,46 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Blanco y Negro ein Ergebnis je Aktie von -16,530 CLP vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,26 Prozent zurück. Hier wurden 7,74 Milliarden CLP gegenüber 9,58 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX vor vorsichtigem Start -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte nur leicht schwächer in den Handel starten, während der deutsche Leitindex stabil erwartet wird. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.