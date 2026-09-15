Blanco y Negro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Blanco y Negro veröffentlichte am 12.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,46 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Blanco y Negro ein Ergebnis je Aktie von -16,530 CLP vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,26 Prozent zurück. Hier wurden 7,74 Milliarden CLP gegenüber 9,58 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at